З Харкова вивезли понад 70% опалого листя (фото)
КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезло 70,8 тис. куб. м листя, що становить 73% від запланованого обсягу, розповіли в Харківській міськраді.
Як повідомили на підприємстві, щодня в цих роботах задіяно близько 40 одиниць техніки: сміттєвози, бункеровози, самоскиди, навантажувачі, трактори.
«Вивезення опалого листя здійснюється за графіком і продовжуватиметься, поки дозволяють погодні умови. Планується вивезти близько 97 тисяч кубометрів», – повідомив заступник директора КП «КВПВ» Артем Семикопенко.
За його словами, як і торік, при збиранні опалого листя використовуються фронтальні автонавантажувачі, що значно полегшує працю двірників та прискорює виробничий процес. Завдяки цьому завантаження одного сміттєвоза займає близько однієї години замість трьох, коли ця робота виконувалася вручну.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КВБО, листья, міськрада, опавшие, техника, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 15:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезло 70,8 тис. куб. м листя, що становить 73% від запланованого обсягу, розповіли в Харківській міськраді.".