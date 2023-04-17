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ДТП на окружной Харькова: одна погибшая, среди пострадавших — ребенок (фото)

Происшествия 19:04   17.04.2023
Елена Нагорная
ДТП на окружной Харькова: одна погибшая, среди пострадавших — ребенок (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Около 13:30 17 апреля на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в районе 498 км водитель автомобиля ЗАЗ Sens не справилась с управлением, выехала на левую по ходу своего движения обочину и врезалась в отбойник.

Пассажирка авто — женщина 1945 года рождения — от полученных травм скончалась на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получила 40-летняя водитель и пассажиры: девочка 2015 года рождения и мужчина 1999 года рождения, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 19:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:30 17 апреля на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в районе 498 км водитель автомобиля ЗАЗ Sens не справилась с управлением, выехала на левую по ходу своего движения обочину и врезалась в отбойник.".