ДТП на харківській кільцевій: одна загибла, серед постраждалих – дитина (фото)
Близько 13:30 17 квітня на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський” у районі 498 км водійка автомобіля ЗАЗ Sens не впоралася з керуванням, виїхала на ліве по ходу свого руху узбіччя та врізалася у відбійник.
Пасажирка авто – жінка 1945 року народження – від отриманих травм померла на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримала 40-річна водійка та пасажири: дівчинка 2015 року народження та чоловік 1999 року народження, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) ККУ.
Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 19:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:30 17 квітня на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський” у районі 498 км водійка автомобіля ЗАЗ Sens не впоралася з керуванням, виїхала на ліве по ходу свого руху узбіччя та врізалася у відбійник.".