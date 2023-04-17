Синегубов: рф не потеряла интерес к Харькову, тишина в городе – заслуга ВСУ

Только благодаря комплексной работе ВСУ, ССО, СБУ и других силовых структур в Харькове относительно тихо, напоминает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Но на Харьковщине армия рф усилила обстрелы на севере региона. Фиксируются более частые обстрелы населенных пунктов Уды, Казачья Лопань. Также Волчанское направление. В других городах и селах региона интенсивность обстрелов остается достаточно высокой.

Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации:

«Мы фиксируем более частые обстрелы, например, населенных пунктов Уды, Казачья Лопань. Это Харьковский район, север нашей области. И Волчанское направление также более интенсивно стали обстреливать. Вновь пострадало медицинское учреждение в этом населенном пункте. Харьков интерес для них не потерял. Это только благодаря нашим ВСУ, работе ССО, СБУ, всех сил у нас есть относительная тишина по Харькову»

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