Live
  • Понедельник 17.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.42
    • 🟢

Синегубов: рф не потеряла интерес к Харькову, тишина в городе – заслуга ВСУ

Общество 18:22   17.04.2023
Оксана Якушко
Павло Велицький
Синегубов: рф не потеряла интерес к Харькову, тишина в городе – заслуга ВСУ

Только благодаря комплексной работе ВСУ, ССО, СБУ и других силовых структур в Харькове относительно тихо, напоминает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Но на Харьковщине армия рф усилила обстрелы на севере региона. Фиксируются более частые обстрелы населенных пунктов Уды, Казачья Лопань. Также Волчанское направление. В других городах и селах региона интенсивность обстрелов остается достаточно высокой.

Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации:

«Мы фиксируем более частые обстрелы, например, населенных пунктов Уды, Казачья Лопань. Это Харьковский район, север нашей области. И Волчанское направление также более интенсивно стали обстреливать. Вновь пострадало медицинское учреждение в этом населенном пункте. Харьков интерес для них не потерял. Это только благодаря нашим ВСУ, работе ССО, СБУ, всех сил у нас есть относительная тишина по Харькову»

Читайте также: Принудительная эвакуация мирного населения на Харьковщине будет в двух селах

Автор: Оксана Якушко, Павло Велицький

Новости по теме:

18:22
Синегубов: рф не потеряла интерес к Харькову, тишина в городе – заслуга ВСУ
17:42
В Харьковской области обменяли уже почти 1,5 миллиона ламп
17:39
Принудительная эвакуация мирного населения на Харьковщине будет в двух селах
14:46
40-летнюю «закладчицу» с Харькова посадили на 6 лет
13:35
Помогал создать таможню РФ в Купянске: предателю грозит пожизненное заключение

  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: рф не потеряла интерес к Харькову, тишина в городе – заслуга ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко, Павло Велицький в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только благодаря комплексной работе ВСУ, ССО, СБУ и других силовых структур в Харькове относительно тихо, напоминает начальник ХОВА Олег Синегубов.".