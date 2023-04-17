Синєгубов: рф не втратила інтерес до Харкова, тиша у місті – заслуга ЗСУ
Тільки завдяки комплексній роботі ЗСУ, ССО, СБУ та інших силових структур у Харкові відносно тихо, нагадує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Але на Харківщині армія рф посилила обстріли на півночі регіону. Фіксують частіші обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань. Також Вовчанський напрямок. В інших містах та селах регіону інтенсивність обстрілів залишається досить високою.
Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації:
«Ми фіксуємо частіші обстріли, наприклад, населених пунктів Уди, Козача Лопань. Це Харківський район, північ нашої області. І Вовчанський напрямок так само більш інтенсивно стали обстрілювати. Знову постраждав медичний заклад у цьому населеному пункті. Харків для них інтерес не втратив. Це лише завдяки нашим ЗСУ, роботі ССО, СБУ, усіх сил у нас є відносна тиша по Харкову»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 18:22;
Кореспондент Оксана Якушко, Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тільки завдяки комплексній роботі ЗСУ, ССО, СБУ та інших силових структур у Харкові відносно тихо, нагадує начальник ХОВА Олег Синєгубов.".