Синєгубов: рф не втратила інтерес до Харкова, тиша у місті – заслуга ЗСУ

Тільки завдяки комплексній роботі ЗСУ, ССО, СБУ та інших силових структур у Харкові відносно тихо, нагадує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Але на Харківщині армія рф посилила обстріли на півночі регіону. Фіксують частіші обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань. Також Вовчанський напрямок. В інших містах та селах регіону інтенсивність обстрілів залишається досить високою.

Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації:

«Ми фіксуємо частіші обстріли, наприклад, населених пунктів Уди, Козача Лопань. Це Харківський район, північ нашої області. І Вовчанський напрямок так само більш інтенсивно стали обстрілювати. Знову постраждав медичний заклад у цьому населеному пункті. Харків для них інтерес не втратив. Це лише завдяки нашим ЗСУ, роботі ССО, СБУ, усіх сил у нас є відносна тиша по Харкову»