Бил руками, ногами, стулом и ножом — суд приговорил жителя Харьковщины
Жителя Лозовой признали виновным в умышленном убийстве. Ему предстоит провести за решеткой 10 лет.
«Прокуроры доказали, что в декабре 2022 года мужчина, ранее уже неоднократно испытывавший проблемы с законом, совершил умышленное убийство. Так, мужчины в одном из домов Лозова устроили застолье, во время которого употребляли алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, в ходе которой осужденный пустил в ход кулаки. Он нанес несколько ударов в лицо оппонента, а когда тот упал на пол, не остановился. Злоумышленник продолжал бить знакомого руками и ногами и, схватив стул, ударил им потерпевшего, а затем нанес удар еще и ножом. Всего убийца нанес около 30 ударов», — сообщили подробности преступления в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Потерпевший умер на месте. А его 40-летнего убийцу задержали и отправили за решетку. Помимо избиения знакомого, мужчина уже отбывает наказание за кражи в Лозовой. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание — 10 лет лишения свободы.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителя Лозовой признали виновным в умышленном убийстве. Ему предстоит провести за решеткой 10 лет".