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Бив руками, ногами, стільцем та ножем – суд засудив жителя Харківщини

Події 09:32   18.04.2023
Оксана Горун
Бив руками, ногами, стільцем та ножем – суд засудив жителя Харківщини

Жителя Лозової визнали винним у навмисному вбивстві. Йому належить провести за ґратами 10 років.

Прокурори довели, що в грудні 2022 року чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, вчинив умисне вбивство. Так, чоловіки в одному з будинків м. Лозова влаштували застілля, під час якого вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, у ході якої засуджений пустив у хід кулаки. Він завдав декілька ударів в обличчя опонента, а коли той впав на підлогу, не зупинився. Натомість зловмисник продовжував бити знайомого руками та ногами та, схопивши стілець, вдарив ним потерпілого, а потім завдав удар ще й ножем. Усього вбивця завдав близько 30 ударів“, – повідомили подробиці злочину в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Потерпілий помер дома. А його 40-річного вбивцю затримали та відправили за ґрати. Крім побиття знайомого, чоловік уже відбуває покарання за крадіжки в Лозовій. За сукупністю злочинів суд призначив покарання – 10 років позбавлення волі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 09:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Лозової визнали винним у навмисному вбивстві. Йому належить провести за ґратами 10 років".