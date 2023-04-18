Бив руками, ногами, стільцем та ножем – суд засудив жителя Харківщини

Жителя Лозової визнали винним у навмисному вбивстві. Йому належить провести за ґратами 10 років.

“Прокурори довели, що в грудні 2022 року чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, вчинив умисне вбивство. Так, чоловіки в одному з будинків м. Лозова влаштували застілля, під час якого вживали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, у ході якої засуджений пустив у хід кулаки. Він завдав декілька ударів в обличчя опонента, а коли той впав на підлогу, не зупинився. Натомість зловмисник продовжував бити знайомого руками та ногами та, схопивши стілець, вдарив ним потерпілого, а потім завдав удар ще й ножем. Усього вбивця завдав близько 30 ударів“, – повідомили подробиці злочину в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Потерпілий помер дома. А його 40-річного вбивцю затримали та відправили за ґрати. Крім побиття знайомого, чоловік уже відбуває покарання за крадіжки в Лозовій. За сукупністю злочинів суд призначив покарання – 10 років позбавлення волі.