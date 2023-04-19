Сотрудница «временной гражданской администрации» на Харьковщине сядет на 9 лет

Суд вынес приговор 49-летней коллаборантке из поселка Шевченково на Харьковщине.

«По материалам СБУ на 9 лет осуждена коллаборантка, которая присоединилась к оккупационным властям. Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одной приспешницы врага, добровольно сотрудничавшей с российскими оккупантами», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что осужденная женщина — жительница Шевченково. Во время оккупации поселка она пошла работать в так называемую «Временную гражданскую администрацию» Купянского района Харьковской области.

«С июня 2022 года она выполняла организационно-распорядительные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в должности помощника начальника управления Шевченковского территориального управления», — отметил Абдула.

В «обязанности» коллаборантки входила координация работы структурных подразделений оккупационной администрации. Также она обрабатывала информацию и заявления от местных жителей и согласовывала с захватчиками передвижения граждан по оккупированной Купянщине.

Когда район деоккупировали, сотрудники СБУ нашли коллаборантку и задержали ее. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что свою вину женщина на суде не признала.

Суд признал предательницу виновной в коллаборационизме и приговорил к 9 годам лишения свободы. Также ей запрещено на 14 лет занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах. Кроме того, у коллаборантки конфисковали все принадлежащее ей имущество.

По информации ХАЦ, осудженная — жена гауляйтера Шевченково Андрея Стрижко — Вита Стрижко. Она была главным специалистом информационного отдела Шевченковского поссовета.