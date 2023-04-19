Співробітниця “цивільної адміністрації” на Харківщині сяде на 9 років

Суд ухвалив вирок 49-річній колаборантці з селища Шевченкове на Харківщині.

“Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще однієї поплічниці ворога, яка добровільно співпрацювала з російськими окупантами“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він зазначив, що засуджена жінка – мешканка Шевченкового. Під час окупації селища вона пішла працювати до так званої “тимчасової цивільної адміністрації” Куп’янського району Харківської області.

“З червня 2022 року вона виконувала організаційно-розпорядчі функції, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, на посаді “помічника начальника управління Шевченківського територіального управління”, – відзначив Абдула.

До “обов’язків” колаборантки входила координація роботи структурних підрозділів окупаційної адміністрації. Також вона обробляла інформацію та заяви від місцевих мешканців та погоджувала із загарбниками пересування громадян окупованою Куп’янщиною.

Коли район деокупували, співробітники СБУ знайшли колаборантку та затримали її. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що свою провину жінка на суді не визнала.

Суд визнав зрадницю винною в колабораціонізмі та засудив до 9 років позбавлення волі. Також їй заборонено на 14 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах. Крім того, у колаборантки конфіскували все майно, яке їй належить.

За інформацією ХАЦ, засуджена – дружина гауляйтера Шевченкового Андрія Стрижка – Віта Стрижко. Вона була головною спеціалісткою інформаційного відділу Шевченківської селищної ради.