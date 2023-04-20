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На Изюмщине — десять погибших и почти полсотни раненых от вражеских мин

Общество 18:00   20.04.2023
Елена Нагорная
На Изюмщине — десять погибших и почти полсотни раненых от вражеских мин

По состоянию на 19 апреля в Изюмском районе Харьковской области в результате подрывов на взрывоопасных предметах десять человек погибли и 46 получили ранения.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» рассказал начальник Изюмского РУ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Назаренко.

«К сожалению, люди пренебрегают элементарными мерами безопасности и посещают места, которые не были проверены пиротехническими подразделениями. Опасность может подстерегать где угодно. У нас по городу все общие места были проверены, поэтому там можно находиться безопасно. Ни в коем случае не стоит сходить с твердого покрытия, потому что на асфальте таких предметов нет, а если есть, то их видно с большого расстояния. В случае обнаружения взрывчатки необходимо немедленно сообщать по линиям «101» и «112». Специалисты отреагируют на данные заявки», — подчеркнул Назаренко.

Начальник управления не исключает, что именно Изюмщина является наиболее загрязненной взрывоопасными предметами среди других районов Харьковской области, ведь на значительной ее территории находились оккупанты и велись боевые действия. Сейчас в Изюмском районе задействовано наибольшее количество пиротехнических подразделений в регионе.

По словам Назаренко, ежедневно чрезвычайники несколько десятков раз выезжают на обезвреживание взрывоопасных предметов, которые находят в своих огородах или дворах местные жители. А вот что касается просто проверки домовладений и участков на наличие взрывчатки, то такие обследования саперы пока не проводят.

«В первую очередь разминируется критическая инфраструктура. Все обращения граждан также отрабатываются в кратчайшие сроки. Если человек увидел какой-то взрывоопасный предмет и сообщает по линиям «101» или «112», то по таким заявкам мы немедленно реагируем. Выезжает идентификатор, который подтверждает, является ли данный предмет опасным. В течение двух часов. После этого сразу выезжают пиротехнические подразделения на обезвреживание. В 80% заявка подтверждается. К сожалению, мы в настоящее время не отрабатываем обследование территорий. Например, усадебных участков, сельскохозяйственных угодий. Но это в перспективе», — отметил начальник управления.

Он рассказал, что после деоккупации саперы обследовали дороги, обочины, остановки общественного транспорта, коммунальные предприятия, медучреждения и социальные объекты. Что касается кладбищ Изюмщины, то, как говорит Назаренко, на сегодня проверены только те участки, где проводилась эксгумация тел, а также те, где происходят захоронения.

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«На других территориях в настоящее время, к сожалению, опасно находиться. Люди, которые там находятся, нарушают запрет военной администрации. Есть решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности о запрете посещения данных мест. Оно обязательно к исполнению каждым гражданином Украины, и за его выполнением должны следить правоохранительные органы», — добавил Назаренко.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 18:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 апреля в Изюмском районе Харьковской области в результате подрывов на взрывоопасных предметах десять человек погибли и 46 получили ранения.".