На Ізюмщині – десять загиблих і майже пів сотні поранених від ворожих мін

Станом на 19 квітня в Ізюмському районі Харківської області внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах десять цивільних загинули та 46 отримали поранення.

Про це кореспондентові МГ “Об’єктив” розповів начальник Ізюмського РУ ГУ ДСНС України в Харківській області Володимир Назаренко.

“На жаль, люди нехтують елементарними заходами безпеки та відвідують місця, які не були перевірені піротехнічними підрозділами. Небезпека може чатувати будь-де. У нас по місту всі загальні місця були перевірені, тому там можна перебувати безпечно. У жодному разі не варто сходити з твердого покриття, тому що на асфальті таких предметів немає, а якщо є, то їх видно з великої відстані. У разі виявлення вибухівки необхідно негайно повідомляти по лініях «101» та «112». Спеціалісти відреагують на дані заявки”, – наголосив Назаренко.

Начальник управління не виключає, що саме Ізюмщина є найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами серед інших районів Харківської області, адже на значній її території перебували окупанти та велися бойові дії. Наразі в Ізюмському районі задіяна найбільша кількість піротехнічних підрозділів у регіоні.

За словами Назаренка, щодня надзвичайники декілька десятків разів виїжджають на знешкодження вибухонебезпечних предметів, які виявляють на своїх городах чи подвір’ях місцеві мешканці. А от що стосується просто перевірки домоволодінь та ділянок на наявність там вибухівки, то такі обстеження сапери поки що не проводять.

«У першу чергу розміновується критична інфраструктура. Усі звернення громадян також відпрацьовуються в найкоротші строки. На жаль, ми на даний час не відпрацьовуємо обстеження територій. Наприклад, садибних ділянок, сільськогосподарських угідь. Але це в перспективі. Якщо людина побачила якийсь вибухонебезпечний предмет і сповіщає по лініях «101» або «112», то по таких заявках ми негайно реагуємо. Виїжджає ідентифікатор, який підтверджує, чи є даний предмет небезпечним. Протягом двох годин. Після цього відразу виїжджають піротехнічні підрозділи на знешкодження. У 80% заявка підтверджується», – зазначив начальник управління.

Він розповів, що після деокупації сапери обстежували дороги, узбіччя, зупинки громадського транспорту, комунальні підприємства, медзаклади та соціальні об’єкти. Що стосується кладовищ Ізюмщини, то, як каже Назаренко, на сьогодні перевірені лише ті ділянки, де проводилася ексгумація тіл, а також ті, де відбуваються поховання.

«На інших територіях на даний час, на жаль, небезпечно знаходитись. Люди, які там перебувають, порушують заборону військової адміністрації. Є рішення комісії техногенно-екологічної безпеки про заборону відвідування даних місць. Воно обов’язкове до виконання кожним громадянином України, і за його виконанням мають слідкувати правоохоронні органи», – додав Назаренко.