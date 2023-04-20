Синегубов и Терехов ездили в Киев на саммит с Зеленским и Столтенбергом (фото)
В Киеве 20 апреля состоялся Международный саммит городов и регионов, посвященный послевоенному восстановлению Украины. В нем в частности приняли участие глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, которые сообщили об этом в Telegram.
Как пишет Олег Синегубов, саммит стал уникальной возможностью обменяться опытом и обсудить актуальные для Харьковщины проблемы с украинскими и международными коллегами.
«Всего в саммите приняли участие более ста участников, представлявших 17 стран и международные организации. При участии президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Йенса Столтенберга обсуждались актуальные вопросы международного взаимодействия на уровне регионов и громад», — отметил Синегубов.
Он рассказал, что обсуждал с европейскими партнерами вопросы гуманитарного разминирования, восстановления разрушенного жилья и социальной инфраструктуры, а также гуманитарной помощи. По словам начальника ХОВА, участники выразили готовность активно помогать в восстановлении Харьковщины.
Фото: Олег Синегубов
Цивилизованный мир будет поддерживать Украину не только во время ее борьбы, но и после победы, уверен мэр Игорь Терехов. Он также сообщил, что основными темами саммита были восстановление и гуманитарное разминирование.
Фото: Игорь Терехов
«Мы чуть ли не с первого дня обстрелов начали подготовительные работы по восстановлению Харькова. И даже в течение прошлого года, когда город страдал от ежедневных обстрелов, восстановили около двухсот домов. Восстановление жилья, социальной сферы, объектов инфраструктуры — это наш приоритет и на этот год», — отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киеве 20 апреля состоялся Международный саммит городов и регионов, посвященный послевоенному восстановлению Украины. В нем в частности приняли участие глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, которые сообщили об этом в Telegram.".