Синєгубов і Терехов їздили в Київ на саміт із Зеленським і Столтенбергом

У Києві 20 квітня відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів, присвячений повоєнному відновленню України. У ньому взяли участь голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов, які повідомили про це в Telegram.

Як пише Олег Синєгубов, саміт став унікальною нагодою обмінятися досвідом та обговорити актуальні для Харківщини проблеми з українськими та міжнародними колегами.

“Усього у саміті взяли участь більш ніж сто учасників, що представляли 17 країн та міжнародні організації. За участю президента України Володимира Зеленського та генсека НАТО Йенса Столтенберга обговорювалися актуальні питання міжнародної взаємодії на рівні регіонів та громад”, – зазначив Синєгубов.

Він розповів, що обговорював із європейськими партнерами питання гуманітарного розмінування, відновлення зруйнованого житла та соціальної інфраструктури, а також гуманітарної допомоги. За словами начальника ХОВА, учасники висловили готовність активно допомагати у відновленні Харківщини.



Фото: Олег Синєгубов

Цивілізований світ підтримуватиме Україну не лише під час її боротьби, а й після перемоги, упевнений мер Ігор Терехов. Він також повідомив, що основними темами саміту були відновлення та гуманітарне розмінування.



Фото: Ігор Терехов

“Ми чи не з першого дня обстрілів почали підготовчі роботи по відбудові Харкова. І навіть протягом минулого року, коли місто страждало від щоденних обстрілів, відновили близько двохсот будинків. Відбудова житла, соціальної сфери, обʼєктів інфраструктури – це наш пріоритет і на цей рік”, – зазначив Терехов.