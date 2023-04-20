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Уже не ямочный ремонт: на Харьковщине восстанавливают дорогу (фото)

Общество 10:58   20.04.2023
Оксана Горун
Уже не ямочный ремонт: на Харьковщине восстанавливают дорогу (фото) Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Хрьковской области

В Харьковской области ремонтируют дорогу Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка. Работы идут возле Балаклеи.

«Подрядные организации работали на дороге государственного значения Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка вблизи города Балаклея. Дорожники устроили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Ремонт дороги под Балаклеей

Кроме того, за минушие сутки работы проводили на еще восьми дорогах Харьковщины.

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    • «Был сделан ямочный ремонт, поверхностный водоотвод механизированным способом и убран мусор с проезжей части», — отметили в службе.

    Ремонт дороги под Балаклеей 2

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 10:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ремонтируют дорогу Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка. Работы идут возле Балаклеи".