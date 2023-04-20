Уже не ямочный ремонт: на Харьковщине восстанавливают дорогу (фото)

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Хрьковской области

В Харьковской области ремонтируют дорогу Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка. Работы идут возле Балаклеи.

«Подрядные организации работали на дороге государственного значения Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка вблизи города Балаклея. Дорожники устроили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Кроме того, за минушие сутки работы проводили на еще восьми дорогах Харьковщины.

«Был сделан ямочный ремонт, поверхностный водоотвод механизированным способом и убран мусор с проезжей части», — отметили в службе.