Уже не ямочный ремонт: на Харьковщине восстанавливают дорогу (фото)
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Хрьковской области
В Харьковской области ремонтируют дорогу Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка. Работы идут возле Балаклеи.
«Подрядные организации работали на дороге государственного значения Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка вблизи города Балаклея. Дорожники устроили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
Кроме того, за минушие сутки работы проводили на еще восьми дорогах Харьковщины.
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«Был сделан ямочный ремонт, поверхностный водоотвод механизированным способом и убран мусор с проезжей части», — отметили в службе.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ремонтируют дорогу Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка. Работы идут возле Балаклеи".