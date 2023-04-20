Уже не ямковий ремонт: на Харківщині відновлюють дорогу (фото)
У Харківській області ремонтують дорогу Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка. Роботи йдуть біля Балаклії.
“Підрядні організації сьогодні працювали на дорозі державного значення Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка поблизу міста Балаклія. Дорожники влаштували вирівнюючий шар із асфальтобетонної суміші”, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області .
Крім того, за минулу добу роботи проводили ще на восьми дорогах Харківщини.
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“Було зроблено ямковий ремонт, поверхневий водовідвід механізованим способом та прибрали сміття з проїзної частини”, – зазначили в службі.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області ремонтують дорогу Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка. Роботи йдуть біля Балаклії".