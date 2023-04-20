Уже не ямковий ремонт: на Харківщині відновлюють дорогу (фото)

У Харківській області ремонтують дорогу Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка. Роботи йдуть біля Балаклії.

“Підрядні організації сьогодні працювали на дорозі державного значення Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка поблизу міста Балаклія. Дорожники влаштували вирівнюючий шар із асфальтобетонної суміші”, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області .

Крім того, за минулу добу роботи проводили ще на восьми дорогах Харківщини.

“Було зроблено ямковий ремонт, поверхневий водовідвід механізованим способом та прибрали сміття з проїзної частини”, – зазначили в службі.