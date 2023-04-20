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Уже не ямковий ремонт: на Харківщині відновлюють дорогу (фото)

Суспільство 10:58   20.04.2023
Оксана Горун
Уже не ямковий ремонт: на Харківщині відновлюють дорогу (фото)

У Харківській області ремонтують дорогу Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка. Роботи йдуть біля Балаклії.

“Підрядні організації сьогодні працювали на дорозі державного значення Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка поблизу міста Балаклія. Дорожники влаштували вирівнюючий шар із асфальтобетонної суміші”, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області .

Ремонт дороги під Балаклією

Крім того, за минулу добу роботи проводили ще на восьми дорогах Харківщини.

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    • “Було зроблено ямковий ремонт, поверхневий водовідвід механізованим способом та прибрали сміття з проїзної частини”, – зазначили в службі.

    Ремонт дороги під Балаклією 2

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 10:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області ремонтують дорогу Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка. Роботи йдуть біля Балаклії".