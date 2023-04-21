250 саперов разминируют критическую инфраструктуру Харьковщины — Синегубов

В разминировании Харьковской области задействованы около 40 расчетов ГСЧС в составе специалистов со всей Украины. В целом это более 250 человек и 100 единиц спецтехники.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил по итогам совещания с представителями Минобороны, ГСЧС, Нацполиции, энергетиками и при участии международных организаций.

Как отметил Синегубов, в регионе продолжается разминирование критической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Сейчас это — первоочередная задача для саперов.

«Дал четкое поручение всем службам координировать свои усилия на первоочередном разминировании линий электропередач и других объектов критической инфраструктуры, ведь это позволит как можно быстрее восстановить для людей на деоккупированных территориях электро-, водо- и газоснабжение», — пишет начальник ХОВА.

Синегубов констатировал, что минная опасность остается очень высокой.