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250 саперов разминируют критическую инфраструктуру Харьковщины — Синегубов

Общество 19:06   21.04.2023
Елена Нагорная
250 саперов разминируют критическую инфраструктуру Харьковщины — Синегубов Фото: Олег Синегубов

В разминировании Харьковской области задействованы около 40 расчетов ГСЧС в составе специалистов со всей Украины. В целом это более 250 человек и 100 единиц спецтехники.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил по итогам совещания с представителями Минобороны, ГСЧС, Нацполиции, энергетиками и при участии международных организаций.

Как отметил Синегубов, в регионе продолжается разминирование критической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Сейчас это — первоочередная задача для саперов.

«Дал четкое поручение всем службам координировать свои усилия на первоочередном разминировании линий электропередач и других объектов критической инфраструктуры, ведь это позволит как можно быстрее восстановить для людей на деоккупированных территориях электро-, водо- и газоснабжение», — пишет начальник ХОВА.

Синегубов констатировал, что минная опасность остается очень высокой.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 19:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В разминировании Харьковской области задействованы около 40 расчетов ГСЧС в составе специалистов со всей Украины. В целом это более 250 человек и 100 единиц спецтехники.".