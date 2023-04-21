250 саперів розміновують критичну інфраструктуру Харківщини – Синєгубов

У розмінуванні Харківської області задіяно близько 40 розрахунків ДСНС у складі фахівців з усієї України. Загалом це понад 250 осіб та 100 одиниць спецтехніки.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив за підсумками наради з представниками Міноборони, ДСНС, Нацполіції, енергетиками та за участю міжнародних організацій.

Як зазначив Синєгубов, у регіоні продовжується розмінування критичної інфраструктури на деокупованих територіях. Нині це – першочергове завдання для саперів.

“Дав чітке доручення усім службам координувати свої зусилля на першочерговому розмінуванні ліній електропередач та інших об’єктів критичної інфраструктури, адже це дозволить якнайшвидше відновити для людей на деокупованих територіях електро-, водо- та газопостачання”, – пише начальник ХОВА.

Синєгубов констатував, що мінна небезпека залишається дуже високою.