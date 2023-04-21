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Армия РФ провела штурм возле села под Купянском на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:22   21.04.2023
Елена Нагорная
Армия РФ провела штурм возле села под Купянском на Харьковщине — Генштаб

В Харьковской области российская армия предприняла попытку улучшить тактическое положение и провела штурмовые действия недалеко от села Лиман Первый Купянского района, успеха не имела, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Также враг в течение суток обстрелял районы по меньшей мере семи населенных пунктов региона:

На Слобожанском направлении — Гоптовку и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вражеским ударам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 18:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области российская армия предприняла попытку улучшить тактическое положение и провела штурмовые действия недалеко от села Лиман Первый Купянского района, успеха не имела, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".