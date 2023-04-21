Армия РФ провела штурм возле села под Купянском на Харьковщине — Генштаб
В Харьковской области российская армия предприняла попытку улучшить тактическое положение и провела штурмовые действия недалеко от села Лиман Первый Купянского района, успеха не имела, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Также враг в течение суток обстрелял районы по меньшей мере семи населенных пунктов региона:
На Слобожанском направлении — Гоптовку и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении вражеским ударам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестовое.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области российская армия предприняла попытку улучшить тактическое положение и провела штурмовые действия недалеко от села Лиман Первый Купянского района, успеха не имела, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".