Армія РФ провела штурм біля села під Куп’янськом на Харківщині – Генштаб
У Харківській області російська армія здійснила спробу покращити тактичне положення і провела штурмові дії неподалік села Лиман Перший Куп’янського району, успіху не мала, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Також ворог протягом доби обстріляв райони щонайменше семи населених пунктів регіону:
На Слобожанському напрямку – Гоптівку та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку ворожих ударів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області російська армія здійснила спробу покращити тактичне положення і провела штурмові дії неподалік села Лиман Перший Куп’янського району, успіху не мала, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".