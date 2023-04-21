Армія РФ провела штурм біля села під Куп’янськом на Харківщині – Генштаб

У Харківській області російська армія здійснила спробу покращити тактичне положення і провела штурмові дії неподалік села Лиман Перший Куп’янського району, успіху не мала, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Також ворог протягом доби обстріляв райони щонайменше семи населених пунктів регіону:

На Слобожанському напрямку – Гоптівку та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворожих ударів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.