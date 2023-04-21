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Армія РФ провела штурм біля села під Куп’янськом на Харківщині – Генштаб

Події 18:22   21.04.2023
Олена Нагорна
Армія РФ провела штурм біля села під Куп’янськом на Харківщині – Генштаб

У Харківській області російська армія здійснила спробу покращити тактичне положення і провела штурмові дії неподалік села Лиман Перший Куп’янського району, успіху не мала, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Також ворог протягом доби обстріляв райони щонайменше семи населених пунктів регіону:

На Слобожанському напрямку – Гоптівку та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворожих ударів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 18:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області російська армія здійснила спробу покращити тактичне положення і провела штурмові дії неподалік села Лиман Перший Куп’янського району, успіху не мала, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".