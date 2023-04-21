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Какая погода будет в Харькове в выходные – прогноз Укргидрометцентра

Общество 20:17   21.04.2023
Елена Нагорная
Какая погода будет в Харькове в выходные – прогноз Укргидрометцентра Фото: Василий Голосный

В выходные в Харькове, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будут идти дожди, при этом в воскресенье немного распогодится.

В субботу, 22 апреля, в городе будет пасмурно. Синоптики прогнозирует умеренный дождь в течение всех суток. Ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем — от +9 до +11.

В воскресенье, 23 апреля, солнце периодически будет выглядывать из-за туч. При этом небольшой дождь также вероятен в течение суток. Ночная температура составит от 4 до 6 градусов тепла, а днем – от 14 до 16 со знаком “плюс”.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 20:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будут идти дожди, при этом в воскресенье немного распогодится.".