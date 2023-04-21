Какая погода будет в Харькове в выходные – прогноз Укргидрометцентра

В выходные в Харькове, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будут идти дожди, при этом в воскресенье немного распогодится.

В субботу, 22 апреля, в городе будет пасмурно. Синоптики прогнозирует умеренный дождь в течение всех суток. Ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем — от +9 до +11.

В воскресенье, 23 апреля, солнце периодически будет выглядывать из-за туч. При этом небольшой дождь также вероятен в течение суток. Ночная температура составит от 4 до 6 градусов тепла, а днем – от 14 до 16 со знаком “плюс”.