Какая погода будет в Харькове в выходные – прогноз Укргидрометцентра
Фото: Василий Голосный
В выходные в Харькове, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будут идти дожди, при этом в воскресенье немного распогодится.
В субботу, 22 апреля, в городе будет пасмурно. Синоптики прогнозирует умеренный дождь в течение всех суток. Ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем — от +9 до +11.
В воскресенье, 23 апреля, солнце периодически будет выглядывать из-за туч. При этом небольшой дождь также вероятен в течение суток. Ночная температура составит от 4 до 6 градусов тепла, а днем – от 14 до 16 со знаком “плюс”.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 20:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будут идти дожди, при этом в воскресенье немного распогодится.".