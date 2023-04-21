Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

У вихідні у Харкові, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, йтиме дощ, при цьому в неділю трохи розпогодиться.

У суботу, 22 квітня, у місті буде хмарно. Синоптики прогнозують помірний дощ протягом доби. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від +9 до +11.

У неділю, 23 квітня, сонце періодично виглядатиме з-за хмар. При цьому невеликий дощ також можливий протягом доби. Нічна температура становитиме від 4 до 6 градусів тепла, а вдень – від 14 до 16 зі знаком “плюс”.