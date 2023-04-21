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Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

Суспільство 20:17   21.04.2023
Елена Нагорная
Яка погода буде в Харкові у вихідні – прогноз Укргідрометцентру

У вихідні у Харкові, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, йтиме дощ, при цьому в неділю трохи розпогодиться.

У суботу, 22 квітня, у місті буде хмарно. Синоптики прогнозують помірний дощ протягом доби. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від +9 до +11.

У неділю, 23 квітня, сонце періодично виглядатиме з-за хмар. При цьому невеликий дощ також можливий протягом доби. Нічна температура становитиме від 4 до 6 градусів тепла, а вдень – від 14 до 16 зі знаком “плюс”.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 20:17;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні у Харкові, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, йтиме дощ, при цьому в неділю трохи розпогодиться.".