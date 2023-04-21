На Харьковщине будут подрывать боеприпасы
Про контролируемый подрыв взрывоопасных предметов в Балаклее на Харьковщине предупредила местная военная администрация.
«Сегодня, 21 апреля, около 10:30 по ул. Алиева, 22, запланирован контролируемый подрыв взрывоопасных предметов! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!» — предупредили в telegram Балаклейской городской военной администрации.
В ХОВА уточнили, что подрыв боеприпаса запланирован с 10:40 до 11:00.
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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в области за сутки обследовали около 12,7 га территории и обезвредили 105 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Про контролируемый подрыв взрывоопасных предметов в Балаклее на Харьковщине предупредила местная военная администрация".