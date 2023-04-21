На Харьковщине будут подрывать боеприпасы

Про контролируемый подрыв взрывоопасных предметов в Балаклее на Харьковщине предупредила местная военная администрация.

«Сегодня, 21 апреля, около 10:30 по ул. Алиева, 22, запланирован контролируемый подрыв взрывоопасных предметов! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!» — предупредили в telegram Балаклейской городской военной администрации.

В ХОВА уточнили, что подрыв боеприпаса запланирован с 10:40 до 11:00.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в области за сутки обследовали около 12,7 га территории и обезвредили 105 взрывоопасных предметов.