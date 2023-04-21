На Харківщині підриватимуть боєприпаси
Про контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у Балаклії на Харківщині попередила місцева військова адміністрація.
“Сьогодні, 21 квітня, близько 10:30 по вул. Алієва, 22, заплановано контрольований підрив вибухонебезпечних предметів! Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!” – попередили в телеграмі Балаклійської міської військової адміністрації.
У ХОВА уточнили, що підрив боєприпасу заплановано з 10:40 до 11:00.
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Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в області за добу обстежили близько 12,7 га території та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів.
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Ви читали новину: «На Харківщині підриватимуть боєприпаси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 10:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у Балаклії на Харківщині попередила місцева військова адміністрація".