На Харківщині підриватимуть боєприпаси

Про контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у Балаклії на Харківщині попередила місцева військова адміністрація.

“Сьогодні, 21 квітня, близько 10:30 по вул. Алієва, 22, заплановано контрольований підрив вибухонебезпечних предметів! Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!” – попередили в телеграмі Балаклійської міської військової адміністрації.

У ХОВА уточнили, що підрив боєприпасу заплановано з 10:40 до 11:00.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в області за добу обстежили близько 12,7 га території та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів.