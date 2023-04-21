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На Харківщині підриватимуть боєприпаси

Суспільство 10:37   21.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині підриватимуть боєприпаси

Про контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у Балаклії на Харківщині попередила місцева військова адміністрація.

“Сьогодні, 21 квітня, близько 10:30 по вул. Алієва, 22, заплановано контрольований підрив вибухонебезпечних предметів! Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!” попередили в телеграмі Балаклійської міської військової адміністрації.

У ХОВА уточнили, що підрив боєприпасу заплановано з 10:40 до 11:00.

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    • Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що в області за добу обстежили близько 12,7 га території та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 10:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про контрольований підрив вибухонебезпечних предметів у Балаклії на Харківщині попередила місцева військова адміністрація".