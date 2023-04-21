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Ночью под Харьковом эвакуировали жителей высотки

Происшествия 08:33   21.04.2023
Оксана Горун
Ночью под Харьковом эвакуировали жителей высотки

В Солоницевке под Харьковом случился пожар в 9-этажке. Несмотря на его небольшую площадь, людей пришлось выводить на улицу из-за сильного задымления.

«В 23:58 произошел пожар в электрощитовой 9-этажного жилого дома по адресу: Харьковский район, поселок Солоницевка, ул. Сумской шлях, 54. Она находилась на 1-м этаже. В результате горения, распространившегося на площадь 2 кв. м, образовалось сильное задымление. Оно быстро распространилось на верхние этажи, угрожая местным жителям. Для обеспечения жизни и здоровья людей было принято решение о немедленной эвакуации. Всего из опасной зоны в сопровождении спасателей выведены на свежий воздух десять человек», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар локализировали к 00:58, а полностью потушили в 01:11. О пострадавших в результате ЧП не сообщают.

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    • В целом за сутки в регионе случилось семь пожаров. По данным ГСЧС, ни один из них не был вызван вражескими обстрелами. При этом начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что именно из-за обстрелов горели два дома в Купянске.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 08:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Солоницевке под Харьковом случился пожар в 9-этажке. Несмотря на его небольшую площадь, людей пришлось выводить на улицу из-за сильного задымления".