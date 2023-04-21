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Вночі під Харковом евакуювали жителів висотки

Події 08:33   21.04.2023
Оксана Горун
Вночі під Харковом евакуювали жителів висотки

У Солоницівці під Харковом сталася пожежа у 9-поверхівці. Попри невелику площу загоряння, людей довелося виводити надвір через сильне задимлення.

“О 23:58 сталась пожежа в електрощитовій 9-типоверхового житлового будинку за адресою: Харківський район, селище Солоницівка, вул. Сумський Шлях, 54. Вона знаходилась на 1-му поверсі. В результаті горіння, яке розповсюдилось на площу 2 кв.м, утворилось сильне задимлення. Воно швидко розповсюдилось на верхні поверхи, загрожуючи тамтешнім мешканцям. Задля убезпечення життя і здоров’я людей було прийняте рішення про негайну евакуацію. Всього з небезпечної зони у супроводі рятувальників виведено на свіже повітря 10 осіб”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу локалізували до 00:58, а повністю загасили о 01:11. Про постраждалих внаслідок НП не повідомляють.

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    • Загалом за добу в регіоні сталося сім пожеж. За даними ДСНС, жодну з них не викликали ворожі обстріли. При цьому начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що саме через обстріли горіли два будинки в Куп’янську.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 08:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Солоницівці під Харковом сталася пожежа у 9-поверхівці. Попри невелику площу загоряння, людей довелося виводити надвір через сильне задимлення".