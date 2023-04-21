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Сбежал с военными РФ: транспортнику из Балаклеи объявили подозрение

Общество 10:26   21.04.2023
Оксана Горун
Сбежал с военными РФ: транспортнику из Балаклеи объявили подозрение

О подозрении в коллаборационизме заочно уведомили 42-летнего жителя Харьковщины, который руководил «транспортным отделом» в оккупационной администрации Балаклеи.

«Коллаборант выполнял ряд «обязанностей», а именно: осуществлял руководство и подбор работников в отдел; проводил собеседования с кандидатами на должности водителей; составлял и выписывал путевые письма на подчиненных ему водителей, установленные по образцу «Типовая межотраслевая форма №4-С утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78″; участвовал в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей; осуществлял контроль за своевременными выездами водителей городского транспорта на установленные и утвержденные им маршруты; проводил совещания с подчиненными ему работниками», — перечислили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула отметил: «коллаборант сбежал из Балаклеи вместе с российскими солдатами и скрывается от украинского правосудия на неподконтрольных территориях».

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О подозрении транспортнику сообщили заочно. СБУ и Нацполиция продолжают устанавливать его местонахождение, чтобы привлечь к ответственности.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 10:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в коллаборационизме заочно уведомили 42-летнего жителя Харьковщины, который руководил «транспортным отделом» в оккупационной администрации Балаклеи".