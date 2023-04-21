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Втік із військовими РФ: транспортнику з Балаклії оголосили підозру

Суспільство 10:26   21.04.2023
Оксана Горун
Втік із військовими РФ: транспортнику з Балаклії оголосили підозру

Про підозру в колабораціонізмі заочно повідомили 42-річному мешканцю Харківщини, який керував “транспортним відділом” в окупаційній адміністрації Балаклії.

Колаборант виконував низку “обов’язків”, а саме: здійснював керівництво та добір працівників до відділу; проводив співбесіди з кандидатами на посади водіїв; складав та виписував путьові листи на підпорядкованих йому водіїв, встановлені за зразком “Типовая межотраслевая форма №4-С утверждена постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78”; брав участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади; здійснював контроль за своєчасними виїздами водіїв міського транспорту на встановлені та затверджені ним маршрути; проводив наради з підпорядкованими йому працівниками тощо“, – перерахували у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула зазначив: “колаборант втік з Балаклії разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях”.

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Про підозру транспортнику повідомили заочно. СБУ та Нацполіція продовжують встановлювати його місцезнаходження, аби притягнути до відповідальності.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 10:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру в колабораціонізмі заочно повідомили 42-річному мешканцю Харківщини, який керував “транспортним відділом” в окупаційній адміністрації Балаклії".