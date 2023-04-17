Допитував та затримував місцевих: в Ізюмі викрили «народного міліціонера»
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці викрили «народного міліціонера», який під час окупації Ізюма намагався побудувати кар’єру псевдоправоохоронця. Наразі підозрюваний переховується від слідства.
За даними Харківської обласної прокуратури, 33-річний мешканець Ізюма під час окупації населеного пункту обійняв посаду «оперуповноваженого карного розшуку» у так званій «народній міліції».
Колаборант займався оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема проводив допити та затримання осіб, зазначили правоохоронці.
Псевдоправоохоронцю повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Наразі він переховується від слідства.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 15:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили «народного міліціонера», який під час окупації Ізюма намагався побудувати кар’єру псевдоправоохоронця. Наразі підозрюваний переховується від слідства.".