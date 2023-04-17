Допитував та затримував місцевих: в Ізюмі викрили «народного міліціонера»

Правоохоронці викрили «народного міліціонера», який під час окупації Ізюма намагався побудувати кар’єру псевдоправоохоронця. Наразі підозрюваний переховується від слідства.

За даними Харківської обласної прокуратури, 33-річний мешканець Ізюма під час окупації населеного пункту обійняв посаду «оперуповноваженого карного розшуку» у так званій «народній міліції».

Колаборант займався оперативно-розшуковою діяльністю, зокрема проводив допити та затримання осіб, зазначили правоохоронці.

Псевдоправоохоронцю повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Наразі він переховується від слідства.