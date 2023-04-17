Допрашивал и задерживал местных: в Изюме разоблачили «народного милиционера»
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители разоблачили «народного милиционера», который во время оккупации Изюма пытался построить карьеру псевдоправоохранителя. Сейчас подозреваемый скрывается от следствия.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 33-летний житель Изюма во время оккупации населенного пункта занял должность «оперуполномоченного уголовного розыска» в так называемой «народной милиции».
Коллаборант занимался оперативно-розыскной деятельностью, в частности, проводил допросы и задержания жителей, отметили правоохранители.
Псевдоправоохранителю заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Пока он скрывается от следствия.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 15:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили «народного милиционера», который во время оккупации Изюма пытался построить карьеру псевдоправоохранителя. Сейчас подозреваемый скрывается от следствия.".