Допрашивал и задерживал местных: в Изюме разоблачили «народного милиционера»

Правоохранители разоблачили «народного милиционера», который во время оккупации Изюма пытался построить карьеру псевдоправоохранителя. Сейчас подозреваемый скрывается от следствия.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 33-летний житель Изюма во время оккупации населенного пункта занял должность «оперуполномоченного уголовного розыска» в так называемой «народной милиции».

Коллаборант занимался оперативно-розыскной деятельностью, в частности, проводил допросы и задержания жителей, отметили правоохранители.

Псевдоправоохранителю заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Пока он скрывается от следствия.