Live
  • Понедельник 17.04.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.42
    • 🟢

Допрашивал и задерживал местных: в Изюме разоблачили «народного милиционера»

Общество 15:51   17.04.2023
Виктория Яковенко
Допрашивал и задерживал местных: в Изюме разоблачили «народного милиционера» Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили «народного милиционера», который во время оккупации Изюма пытался построить карьеру псевдоправоохранителя. Сейчас подозреваемый скрывается от следствия.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 33-летний житель Изюма во время оккупации населенного пункта занял должность «оперуполномоченного уголовного розыска» в так называемой «народной милиции».

Коллаборант занимался оперативно-розыскной деятельностью, в частности, проводил допросы и задержания жителей, отметили правоохранители.

Псевдоправоохранителю заочно сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Пока он скрывается от следствия.

Читайте также: Помогал создать таможню РФ в Купянске: предателю грозит пожизненное заключение

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

14:46
40-летнюю «закладчицу» с Харькова посадили на 6 лет
13:35
Помогал создать таможню РФ в Купянске: предателю грозит пожизненное заключение
13:03
На Харьковщине на Пасху медики «скорой» приняли роды в дороге (фото)
11:21
Из российского плена вернулся защитник с Харьковщины
19:01
Аграриям Харьковщины, которым россияне уничтожили бизнес, советуют идти в суд

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Допрашивал и задерживал местных: в Изюме разоблачили «народного милиционера»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 апреля 2023 в 15:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили «народного милиционера», который во время оккупации Изюма пытался построить карьеру псевдоправоохранителя. Сейчас подозреваемый скрывается от следствия.".