Помогал создать таможню РФ в Купянске: предателю грозит пожизненное заключение

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении главного государственного инспектора одного из таможенных постов Харьковщины. Во время оккупации Купянска он согласился создать российскую «таможню».

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации служащий вступил в должность «и. о. ведущего специалиста отдела сертификации и лицензирования управления промышленности и торговли ВГА Харьковской области».

В течение времени выполнения своих полномочий обвиняемый помогал военным РФ создать российскую таможню на оккупированной территории.

Также предатель организовывал работу по приему документов для получения выплат РФ местным жителям. Кроме того, он принимал участие в проведении незаконных проверок торговых предприятий и пытался национализировать в пользу РФ один из известных украинских супермаркетов.

Во время «празднования» Дня флага РФ он публично разворачивал на центральной площади Купянска российский триколор.

Чиновника обвиняют по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ), и по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ).

Сейчас предатель находится в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы.