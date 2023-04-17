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Допомагав створити митницю РФ у Куп’янську: зраднику загрожує довічний термін

Суспільство 13:35   17.04.2023
Виктория Яковенко
Допомагав створити митницю РФ у Куп’янську: зраднику загрожує довічний термін Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо головного державного інспектора одного з митних постів Харківщини. Під час окупації Куп’янська він погодився створити російську митницю.  

За даними Харківської обласної прокуратури, за пропозицією окупантів службовець обійняв посаду «в. о. провідного спеціаліста відділу сертифікації та ліцензування управління промисловості та торгівлі ВМА Харківської області».

Протягом усього часу виконання своїх «повноважень» обвинувачений допомагав військовим РФ створити російську митницю на окупованій території.

Також, зрадник організовував роботу з прийому документів для отримання виплат РФ місцевим мешканцям. Крім того, чоловік брав участь у проведенні незаконних перевірок торговельних підприємств та намагався націоналізувати на користь РФ один з відомих українських супермаркетів.

Під час «святкування» Дня прапора РФ він публічно розгортав на центральній площі Куп’янська російський триколор.

Службовця обвинувачують за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ), та за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 ККУ).

Наразі зрадник перебуває у СІЗО. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 13:35;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо головного державного інспектора одного з митних постів Харківщини. Під час окупації Куп’янська він погодився створити російську митницю.  ".