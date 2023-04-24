Ночью под Харьковом случился масштабный пожар: огонь охватил 750 кв. м
Пожар произошел в доме барачного типа в селе Слободское Харьковского района (неподалеку от Кулиничей).
«В 22:25 возник пожар в доме барочного типа по адресу: Харьковский район, село Слободское, ул. Заречная, 13. Сообщение о нем спасателям поступило с опозданием, уже когда огонь почти полностью охватил крышу дома. На момент прибытия подразделений ГСЧС площадь горения составляла около 750 кв. м», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Для тушения пожара подали семь стволов. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось подвозить цистернами воду из ближайшего водоема, так как противопожарная система в поселке не работала.
Читайте также: Ракетный удар по Котлярам: ГСЧСники нашли на завалах выжившего кролика (видео)
«Всего в процессе пожаротушения принимали участие 7 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГСЧС. В 00:07 бойцам удалось локализовали пожар, но полностью обуздать его — только в 06:00. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается», — отметили в ГСЧС.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночью под Харьковом случился масштабный пожар: огонь охватил 750 кв. м»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 07:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в доме барачного типа в селе Слободское Харьковского района (неподалеку от Кулиничей)".