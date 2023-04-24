Ночью под Харьковом случился масштабный пожар: огонь охватил 750 кв. м

Пожар произошел в доме барачного типа в селе Слободское Харьковского района (неподалеку от Кулиничей).

«В 22:25 возник пожар в доме барочного типа по адресу: Харьковский район, село Слободское, ул. Заречная, 13. Сообщение о нем спасателям поступило с опозданием, уже когда огонь почти полностью охватил крышу дома. На момент прибытия подразделений ГСЧС площадь горения составляла около 750 кв. м», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Для тушения пожара подали семь стволов. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось подвозить цистернами воду из ближайшего водоема, так как противопожарная система в поселке не работала.

«Всего в процессе пожаротушения принимали участие 7 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГСЧС. В 00:07 бойцам удалось локализовали пожар, но полностью обуздать его — только в 06:00. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается», — отметили в ГСЧС.