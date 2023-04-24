Live
  • Понедельник 24.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

Ночью под Харьковом случился масштабный пожар: огонь охватил 750 кв. м

Происшествия 07:37   24.04.2023
Оксана Горун
Ночью под Харьковом случился масштабный пожар: огонь охватил 750 кв. м

Пожар произошел в доме барачного типа в селе Слободское Харьковского района (неподалеку от  Кулиничей).

«В 22:25 возник пожар в доме барочного типа по адресу: Харьковский район, село Слободское, ул. Заречная, 13. Сообщение о нем спасателям поступило с опозданием, уже когда огонь почти полностью охватил крышу дома. На момент прибытия подразделений ГСЧС площадь горения составляла около 750 кв. м», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Слободском 23 апреля 2022 2

Для тушения пожара подали семь стволов. Чтобы потушить огонь, спасателям пришлось подвозить цистернами воду из ближайшего водоема, так как противопожарная система в поселке не работала.

Читайте также: Ракетный удар по Котлярам: ГСЧСники нашли на завалах выжившего кролика (видео)

Пожар в Слободском 23 апреля 2022 3

«Всего в процессе пожаротушения принимали участие 7 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГСЧС. В 00:07 бойцам удалось локализовали пожар, но полностью обуздать его — только в 06:00. Пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается», — отметили в ГСЧС.

Пожар в Слободском 23 апреля 2022

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

15:49
Ракетный удар по Котлярам: ГСЧСники нашли на завалах выжившего кролика (видео)
15:04
Пожар на АЗС в Харькове расследуют как «диверсию»: полиция ищет виновного
10:09
В Котлярах разбиты 12 домов, пожар на АЗС в Харькове не связывают с ударом РФ
07:59
Во время ракетного удара в Новобаварском районе Харькова вспыхнула АЗС (фото)
07:58
Сутки на Харьковщине — без пожаров из-за вражеских обстрелов – ГСЧС

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночью под Харьковом случился масштабный пожар: огонь охватил 750 кв. м»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 07:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в доме барачного типа в селе Слободское Харьковского района (неподалеку от  Кулиничей)".