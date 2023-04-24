Вночі під Харковом сталася масштабна пожежа: вогонь охопив 750 кв. м

Пожежа сталася в будинку баракового типу в селі Слобідське Харківського району (неподалік Кулиничів).

“О 22:25 виникла пожежа у будинку барачного типу за адресою: Харківський район, село Слобідське, вул. Зарічна, 13. Повідомлення про неї до рятувальників надійшло із запізненням, вже коли вогонь майже повністю охопив дах будинку. На час прибуття підрозділів ДСНС площа горіння складала біля 750 кв. м”, – повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Для гасіння пожежі подали сім стволів. Щоб згасити вогонь, рятувальникам довелося підвозити цистернами воду з найближчої водойми, оскільки протипожежна система в селищі не працювала.

“Загалом в процесі пожежогасіння приймало участь 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу ДСНС. О 00:07 бійцям вдалось локалізували пожежу, але ж повністю приборкати її – лише о 06:00. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – зазначили в ДСНС.