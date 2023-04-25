Свитан пояснил причину «буйных» обстрелов на Купянском направлении и Луганщине

Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан считает, что российские оккупанты, которые действуют в Луганской и Харьковской областях, не испытывают снарядного голода.

«Левый берег Северского Донца, Луганщина, — у них самое короткое плечо подвоза боеприпасов. Все идет практически через Валуйки. Почему Валуйки в этом смысле нужно, конечно, «обнулять». Все идет через Валуйки. Это практически первая оккупированная территория, которая попадает под волну снабжения — она начинается с левого берега Северского Донца: с Кременной, Сватово, Купянска. Потому им и достается», — прокомментировал активизацию обстрелов на этих направлениях Свитан в интервью «Апостроф TV».

Он отметил, что в последнее время на этих участках фронта противник ведет в основном минометный огонь. Это объясняется невозможностью маневрировать тяжелой техникой — даже условно легкие 15-тонные «Гвоздики» вязнут в мокром грунте.

При этом эксперт прогнозирует, что, как только земля просохнет, враг может провести локальные наступления.

«Для выполнения общей стратегической задачи перехода в глухую оборону им лучше ее отстраивать вдоль рек — Северский Донец и Оскол. Это оптимальный для них вариант. Они будут выполнять эту задачу однозначно. Все то, что накоплено на левом берегу — это около сотни тысяч российских солдат с техникой, пусть они там не обученные до такой степени, как это нужно. Но локальные наступательные действия с помощью тяжелой и легкой брони они могут выполнять как раз на левом берегу. Поэтому нас еще ждет — может быть, не глобальное наступление, но наступательные действия российские в этом районе. Я думаю, на следующей неделе, как только подсохнет, они активизируют движение тяжелой техники», — предупредил Роман Свитан.