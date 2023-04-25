Live
  • Вторник 25.04.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.23
    • 🟢

Свитан пояснил причину «буйных» обстрелов на Купянском направлении и Луганщине

Происшествия 12:07   25.04.2023
Оксана Горун
Свитан пояснил причину «буйных» обстрелов на Купянском направлении и Луганщине Фото: скрин видео

Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан считает, что российские оккупанты, которые действуют в Луганской и Харьковской областях, не испытывают снарядного голода.

«Левый берег Северского Донца, Луганщина, — у них самое короткое плечо подвоза боеприпасов. Все идет практически через Валуйки. Почему Валуйки в этом смысле нужно, конечно, «обнулять». Все идет через Валуйки. Это практически первая оккупированная территория, которая попадает под волну снабжения — она начинается с левого берега Северского Донца: с Кременной, Сватово, Купянска. Потому им и достается», — прокомментировал активизацию обстрелов на этих направлениях Свитан в интервью «Апостроф TV».

Он отметил, что в последнее время на этих участках фронта противник ведет в основном минометный огонь. Это объясняется невозможностью маневрировать тяжелой техникой — даже условно легкие 15-тонные «Гвоздики» вязнут в мокром грунте.

При этом эксперт прогнозирует, что, как только земля просохнет, враг может провести локальные наступления.

Читайте также: «Если будет нужно, зайдем в Белгород» – военный эксперт о планах ВСУ

«Для выполнения общей стратегической задачи перехода в глухую оборону им лучше ее отстраивать вдоль рек — Северский Донец и Оскол. Это оптимальный для них вариант. Они будут выполнять эту задачу однозначно. Все то, что накоплено на левом берегу — это около сотни тысяч российских солдат с техникой, пусть они там не обученные до такой степени, как это нужно. Но локальные наступательные действия с помощью тяжелой и легкой брони они могут выполнять как раз на левом берегу. Поэтому нас еще ждет — может быть, не глобальное наступление, но наступательные действия российские в этом районе. Я думаю, на следующей неделе, как только подсохнет, они активизируют движение тяжелой техники», — предупредил Роман Свитан.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

12:20
Украина предприняла усилия, чтобы скрыть начало контрнаступления — CNN
12:07
Свитан пояснил причину «буйных» обстрелов на Купянском направлении и Луганщине
08:20
В Харьковской области из-за российских обстрелов погибла женщина — Синегубов
08:11
«Тишина начинает говорить» — CNN о контрнаступлении ВСУ
07:31
Враг строит фортификации на Купянском направлении — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Свитан пояснил причину «буйных» обстрелов на Купянском направлении и Луганщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 12:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан считает, что российские оккупанты, которые действуют в Луганской и Харьковской областях, не испытывают снарядного голода".