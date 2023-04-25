Світан пояснив причину “буйних” обстрілів на Куп’янському напрямку й Луганщині

Український військовий експерт полковник запасу Роман Світан вважає, що російські окупанти, які діють у Луганській та Харківській областях, не зазнають снарядного голоду.

“Лівий берег Сіверського Дінця, Луганщина, – у них найкоротше плече підвезення боєприпасів. Все йде практично через Валуйки. Чому Валуйки в цьому сенсі потрібно, звичайно, “обнуляти”. Усе йде через Валуйки. Це практично перша окупована територія, яка опиняється під хвилею постачання – вона починається з лівого берега Сіверського Дінця: з Кремінної, Сватового, Куп’янська. Тому їм і дістається”, – прокоментував активізацію обстрілів на цих напрямках Світан у інтерв’ю “Апостроф TV“ .

Він зазначив, що останнім часом на цих ділянках фронту противник веде переважно мінометний вогонь. Це пояснюється неможливістю маневрувати важкою технікою – навіть умовно легкі 15-тонні “Гвоздики” в’язнуть у мокрому ґрунті.

При цьому експерт прогнозує, що як тільки земля просохне, ворог може провести локальні наступи.

“Для виконання спільного стратегічного завдання переходу в глуху оборону їм краще її відбудовувати вздовж річок – Сіверський Донець та Оскіл. Це оптимальний для них варіант. Вони виконуватимуть це завдання однозначно. Усе те, що накопичено на лівому березі – це близько сотні тисяч російських солдатів із технікою, нехай вони там не навчені до такого ступеня, як це потрібно, але локальні наступальні дії за допомогою важкої та легкої броні вони можуть виконувати якраз на лівому березі, тому нас ще чекає, можливо, не глобальний наступ, але наступальні дії російські в цьому районі. Я думаю, наступного тижня, щойно підсохне, вони активізують рух важкої техніки”, – попередив Роман Світан.