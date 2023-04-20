“Якщо буде потрібно, зайдемо до Бєлгорода” – військовий експерт про плани ЗСУ

Якщо потрібно буде, зайдемо до Бєлгорода, і до Валуйок, і на Дон – це щонайменше три напрямки. Хоча є ще кілька напрямків – і у бік Брянська там є дві бази у Клинцях та Климовому, які треба знищувати. У бік Курська є аеродроми, які розташовані близько до України. І також можна вийти на них та “відмінусувати”.