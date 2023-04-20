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“Якщо буде потрібно, зайдемо до Бєлгорода” – військовий експерт про плани ЗСУ

Світ 12:27   20.04.2023
Роман Світан
військовий експерт
“Якщо буде потрібно, зайдемо до Бєлгорода” – військовий експерт про плани ЗСУ

Якщо потрібно буде, зайдемо до Бєлгорода, і  до Валуйок, і на Дон – це щонайменше три напрямки. Хоча є ще кілька напрямків – і у бік Брянська там є дві бази у Клинцях та Климовому, які треба знищувати. У бік Курська є аеродроми, які розташовані близько до України. І також можна вийти на них та “відмінусувати”.

Автор: Роман Світан, військовий експерт

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  • Категорії: Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 12:27;

    • Кореспондент Роман Світан, військовий експерт у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо потрібно буде, зайдемо до Бєлгорода, і  до Валуйок, і на Дон – це щонайменше три напрямки. Хоча є ще…".