“Якщо буде потрібно, зайдемо до Бєлгорода” – військовий експерт про плани ЗСУ
Якщо потрібно буде, зайдемо до Бєлгорода, і до Валуйок, і на Дон – це щонайменше три напрямки. Хоча є ще кілька напрямків – і у бік Брянська там є дві бази у Клинцях та Климовому, які треба знищувати. У бік Курська є аеродроми, які розташовані близько до України. І також можна вийти на них та “відмінусувати”.
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Ви читали новину: «“Якщо буде потрібно, зайдемо до Бєлгорода” – військовий експерт про плани ЗСУ»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 12:27;
Кореспондент Роман Світан, військовий експерт у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо потрібно буде, зайдемо до Бєлгорода, і до Валуйок, і на Дон – це щонайменше три напрямки. Хоча є ще…".