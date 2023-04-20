«Если будет нужно, зайдем в Белгород» — военный эксперт о планах ВСУ
Если нужно будет, выполним и заход в Белгород, и заход в Валуйки, и выход на Дон – это минимум три направления. Хотя есть еще несколько направлений – и в сторону Брянска, там есть две базы в Клинцах и в Климово, которые нужно уничтожать. В сторону Курска есть аэродромы, которые расположены близко к Украине.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 12:27;
Корреспондент Роман Свитан, военный эксперт в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если нужно будет, выполним и заход в Белгород, и заход в Валуйки, и выход на Дон – это минимум три…".