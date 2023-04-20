«Если будет нужно, зайдем в Белгород» — военный эксперт о планах ВСУ

Если нужно будет, выполним и заход в Белгород, и заход в Валуйки, и выход на Дон – это минимум три направления. Хотя есть еще несколько направлений – и в сторону Брянска, там есть две базы в Клинцах и в Климово, которые нужно уничтожать. В сторону Курска есть аэродромы, которые расположены близко к Украине.