На Харьковщине разворовали 2,3 млн грн при ремонте трех дорог
Полиция и прокуратура сообщили подробности событий, случившихся еще в 2018 году. Подрядчику неудавшегося ремонта дорог сообщили о подозрении.
«39-летний нарушитель с 2018 года возглавлял предприятие, занимающееся строительством дорог. В августе 2018 между предприятием был заключен договор на проведение текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Моначиновка-Прилютово в Харьковской области. Злоумышленник организовал выполнение работ с устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси таким образом, что количество использованной смеси было значительно меньше, чем указано в официальном акте приемки выполненных строительных работ. В результате директор общества с ограниченной ответственностью получил деньги за работы, которые фактически выполнены не были», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По той же схеме подрядчик присвоил деньги при ремонте дорог Ольшана-Новогоровка и Таволжанка-Петропавловка.
«Своими противоправными действиями мужчина нанес материальный ущерб государству на сумму более 2 миллионов 300 тысяч гривен», — отметили в полиции.
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В прокуратуре уточнили, что директору ООО сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, в особо крупном размере.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция и прокуратура сообщили подробности событий, случившихся еще в 2018 году. Подрядчику неудавшегося ремонта дорог сообщили о подозрении".