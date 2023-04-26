На Харьковщине разворовали 2,3 млн грн при ремонте трех дорог

Полиция и прокуратура сообщили подробности событий, случившихся еще в 2018 году. Подрядчику неудавшегося ремонта дорог сообщили о подозрении.

«39-летний нарушитель с 2018 года возглавлял предприятие, занимающееся строительством дорог. В августе 2018 между предприятием был заключен договор на проведение текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Моначиновка-Прилютово в Харьковской области. Злоумышленник организовал выполнение работ с устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси таким образом, что количество использованной смеси было значительно меньше, чем указано в официальном акте приемки выполненных строительных работ. В результате директор общества с ограниченной ответственностью получил деньги за работы, которые фактически выполнены не были», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По той же схеме подрядчик присвоил деньги при ремонте дорог Ольшана-Новогоровка и Таволжанка-Петропавловка.

«Своими противоправными действиями мужчина нанес материальный ущерб государству на сумму более 2 миллионов 300 тысяч гривен», — отметили в полиции.

В прокуратуре уточнили, что директору ООО сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, в особо крупном размере.