Live
  • Среда 26.04.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.29
    • 🟢

На Харьковщине разворовали 2,3 млн грн при ремонте трех дорог

Общество 11:04   26.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине разворовали 2,3 млн грн при ремонте трех дорог

Полиция и прокуратура сообщили подробности событий, случившихся еще в 2018 году. Подрядчику неудавшегося ремонта дорог сообщили о подозрении.

«39-летний нарушитель с 2018 года возглавлял предприятие, занимающееся строительством дорог. В августе 2018 между предприятием был заключен договор на проведение текущего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Моначиновка-Прилютово в Харьковской области. Злоумышленник организовал выполнение работ с устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси таким образом, что количество использованной смеси было значительно меньше, чем указано в официальном акте приемки выполненных строительных работ. В результате директор общества с ограниченной ответственностью получил деньги за работы, которые фактически выполнены не были», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По той же схеме подрядчик присвоил деньги при ремонте  дорог Ольшана-Новогоровка и Таволжанка-Петропавловка.

«Своими противоправными действиями мужчина нанес материальный ущерб государству на сумму более 2 миллионов 300 тысяч гривен», — отметили в полиции.

Читайте также: На Харьковщине разворовали 1,2 млн грн на закупках медоборудования

В прокуратуре уточнили, что директору ООО сообщили о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, в особо крупном размере.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

11:23
Вылетел на встречку и проехал на красный: в Харькове поймали «героя соцсетей»
11:04
На Харьковщине разворовали 2,3 млн грн при ремонте трех дорог
09:53
Приватизация в зоне боевых действий: прокуратура требует вернуть недвижимость
08:17
В Харькове 61-летний мужчина ударил ножом бывшую жену
20:26
Возле Балаклеи кладут асфальт, начат ремонт дороги в сторону Гусаровки (видео)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине разворовали 2,3 млн грн при ремонте трех дорог»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 11:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция и прокуратура сообщили подробности событий, случившихся еще в 2018 году. Подрядчику неудавшегося ремонта дорог сообщили о подозрении".