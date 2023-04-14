Live
  • Пятница 14.04.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

На Харьковщине разворовали 1,2 млн грн на закупках медоборудования

Общество 10:19   14.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине разворовали 1,2 млн грн на закупках медоборудования

Прокуратура сообщила о схеме, применяя которую группа во главе с заместителем директора медучреждения на Харьковщине, завладела бюджетными деньгами.

«В 2020 году шесть человек создали организованную группу, целью которой было обогащение за счет бюджетных средств. В состав группы входили заместитель генерального директора одного из медицинских учреждений Харькова и пятеро физических лиц. Возглавляя тендерный комитет, заместитель генерального директора медучреждения способствовала тому, чтобы во время проведения тендерных закупок победителями торгов признавались физические лица-предприниматели, подконтрольные членам организованной группы, и вносила заведомо ложные сведения в официальные документы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

С победителями торгов заключали договоры на закупку медоборудования по завышенным ценам. По оценкам следствия, так в течение 2021 года «схемщики» завладели 1,2 млн грн из бюджета.

Читайте также: На Харьковщине “распилили” 150 тыс. грн при строительстве “Аллеи памяти”

О подозрении сообщили шести лицам. Сейчас для них определяют меру пресечения. Подозревают их в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:19
На Харьковщине разворовали 1,2 млн грн на закупках медоборудования
09:42
Суд вынес приговор мужчине, устроившему поножовщину на детплощадке в Харькове
18:50
Четверо раненых и сгоревший трактор: последствия дневных обстрелов Харьковщины
18:26
Поднимут ли в Харькове тарифы на воду и канализацию: ответ водоканала
17:30
На Харьковщине вор украл карточку у инвалида и накупил товаров на 90 тысяч грн

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине разворовали 1,2 млн грн на закупках медоборудования»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 10:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о схеме, применяя которую группа во главе с заместителем директора медучреждения на Харьковщине, завладела бюджетными деньгами".