На Харьковщине разворовали 1,2 млн грн на закупках медоборудования
Прокуратура сообщила о схеме, применяя которую группа во главе с заместителем директора медучреждения на Харьковщине, завладела бюджетными деньгами.
«В 2020 году шесть человек создали организованную группу, целью которой было обогащение за счет бюджетных средств. В состав группы входили заместитель генерального директора одного из медицинских учреждений Харькова и пятеро физических лиц. Возглавляя тендерный комитет, заместитель генерального директора медучреждения способствовала тому, чтобы во время проведения тендерных закупок победителями торгов признавались физические лица-предприниматели, подконтрольные членам организованной группы, и вносила заведомо ложные сведения в официальные документы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
С победителями торгов заключали договоры на закупку медоборудования по завышенным ценам. По оценкам следствия, так в течение 2021 года «схемщики» завладели 1,2 млн грн из бюджета.
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О подозрении сообщили шести лицам. Сейчас для них определяют меру пресечения. Подозревают их в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура сообщила о схеме, применяя которую группа во главе с заместителем директора медучреждения на Харьковщине, завладела бюджетными деньгами".