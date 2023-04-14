На Харьковщине разворовали 1,2 млн грн на закупках медоборудования

Прокуратура сообщила о схеме, применяя которую группа во главе с заместителем директора медучреждения на Харьковщине, завладела бюджетными деньгами.

«В 2020 году шесть человек создали организованную группу, целью которой было обогащение за счет бюджетных средств. В состав группы входили заместитель генерального директора одного из медицинских учреждений Харькова и пятеро физических лиц. Возглавляя тендерный комитет, заместитель генерального директора медучреждения способствовала тому, чтобы во время проведения тендерных закупок победителями торгов признавались физические лица-предприниматели, подконтрольные членам организованной группы, и вносила заведомо ложные сведения в официальные документы», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

С победителями торгов заключали договоры на закупку медоборудования по завышенным ценам. По оценкам следствия, так в течение 2021 года «схемщики» завладели 1,2 млн грн из бюджета.

О подозрении сообщили шести лицам. Сейчас для них определяют меру пресечения. Подозревают их в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.