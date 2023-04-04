На Харьковщине «распилили» 150 тыс. грн при строительстве «Аллеи памяти»

О подозрении в незаконном завладении чужим имуществом сообщили директору ООО, которое должно было провести строительно-монтажные работы на «Аллее памяти» в Зачепиловке.

«В 2018 году между Зачепиловским поселковым советом и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ «Аллеи памяти» в парке, расположенном в пгт Зачепиловка. Несмотря на то, что работы фактически производились не в полном объеме, директор ООО внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения. На основании подписанных подозреваемым официальных документов на счет ООО было безосновательно перечислено почти 150 тыс. грн бюджетных средств, чем нанесен ущерб поселковому совету», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Подозреваемый директор ООО скрывается от следствия. Сейчас его готовятся объявить в розыск, уточнили прокуроры.