На Харьковщине «распилили» 150 тыс. грн при строительстве «Аллеи памяти»
О подозрении в незаконном завладении чужим имуществом сообщили директору ООО, которое должно было провести строительно-монтажные работы на «Аллее памяти» в Зачепиловке.
«В 2018 году между Зачепиловским поселковым советом и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ «Аллеи памяти» в парке, расположенном в пгт Зачепиловка. Несмотря на то, что работы фактически производились не в полном объеме, директор ООО внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения. На основании подписанных подозреваемым официальных документов на счет ООО было безосновательно перечислено почти 150 тыс. грн бюджетных средств, чем нанесен ущерб поселковому совету», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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Подозреваемый директор ООО скрывается от следствия. Сейчас его готовятся объявить в розыск, уточнили прокуроры.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 11:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в незаконном завладении чужим имуществом сообщили директору ООО, которое должно было провести строительно-монтажные работы на «Аллее памяти» в Зачепиловке".