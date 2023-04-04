На Харківщині “розпилили” 150 тис. грн під час будівництва “Алеї пам’яті”
Про підозру в незаконному заволодінні чужим майном повідомили директора ТОВ, яке мало провести будівельно-монтажні роботи на “Алеї пам’яті” в Зачепилівці.
“У 2018 році між Зачепилівською селищною радою та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт “Алеї пам’яті” в парку, розташованому в смт Зачепилівка. Попри те, що роботи фактично здійснювались не у повному обсязі, директор ТОВ вніс в акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості. На підставі підписаних підозрюваним офіційних документів на рахунок ТОВ було безпідставно перераховано майже 150 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків селищній раді“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Підозрюваний директор ТОВ переховується від слідства. Наразі його готуються оголосити у розшук, уточнили прокурори.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру в незаконному заволодінні чужим майном повідомили директора ТОВ, яке мало провести будівельно-монтажні роботи на “Алеї пам’яті” в Зачепилівці".