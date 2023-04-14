На Харківщині розікрали 1,2 млн грн на закупівлі медобладнання

Прокуратура повідомила про схему, застосовуючи яку, група на чолі із заступником директора медустанови на Харківщині, заволоділа бюджетними грошима.

“У 2020 році шестеро осіб створили організовану групу, метою якої було збагачення за рахунок бюджетних коштів. До складу групи входили заступниця генерального директора однієї з медичних установ Харкова та п’ятеро фізичних осіб. Очолюючи тендерний комітет, заступниця генерального директора медустанови сприяла тому, щоб під час проведення тендерних закупівель переможцями торгів визнавались фізичні особи-підприємці, підконтрольні членам організованої групи, та вносила завідомо неправдиві відомості в офіційні документи“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Із переможцями торгів укладали договори на закупівлю медобладнання за завищеними цінами. За оцінками слідства, так протягом 2021 року “схемщики” заволоділи 1,2 млн грн з бюджету.

Про підозру повідомили шістьом осібам. Зараз для них визначають запобіжний захід. Підозрюють їх у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.