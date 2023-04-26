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На Харківщині розікрали 2,3 млн грн під час ремонту трьох доріг

Суспільство 11:04   26.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині розікрали 2,3 млн грн під час ремонту трьох доріг

Поліція та прокуратура повідомили подробиці подій, що сталися ще 2018 року. Підряднику невдалого ремонту доріг повідомили про підозру.

“39-річний порушник з 2018 року очолював підприємство, що займається будівництвом доріг. У серпні 2018 року між підприємствами був укладений договір на проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Моначинівка-Прилютове в Харківській області. Зловмисник організував виконання робіт з влаштуванням вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші таким чином, що кількість використаної суміші була значно меншою, ніж вказано в офіційному акті приймання виконаних будівельних робіт. В результаті директор товариства з обмеженою відповідальністю отримав гроші за роботи, які фактично виконані не були”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За тією ж схемою підрядник привласнив гроші під час ремонту доріг Вільшана-Новоєгорівка й Тавільжанка-Петропавлівка.

“Своїми протиправними діями чоловік завдав матеріальних збитків державі на суму понад 2 мільйони 300 тисяч гривень”, – зазначили в поліції.

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У прокуратурі уточнили, що директору ТОВ повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в особливо великому розмірі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція та прокуратура повідомили подробиці подій, що сталися ще 2018 року. Підряднику невдалого ремонту доріг повідомили про підозру".