На Харківщині розікрали 2,3 млн грн під час ремонту трьох доріг
Поліція та прокуратура повідомили подробиці подій, що сталися ще 2018 року. Підряднику невдалого ремонту доріг повідомили про підозру.
“39-річний порушник з 2018 року очолював підприємство, що займається будівництвом доріг. У серпні 2018 року між підприємствами був укладений договір на проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Моначинівка-Прилютове в Харківській області. Зловмисник організував виконання робіт з влаштуванням вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші таким чином, що кількість використаної суміші була значно меншою, ніж вказано в офіційному акті приймання виконаних будівельних робіт. В результаті директор товариства з обмеженою відповідальністю отримав гроші за роботи, які фактично виконані не були”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
За тією ж схемою підрядник привласнив гроші під час ремонту доріг Вільшана-Новоєгорівка й Тавільжанка-Петропавлівка.
“Своїми протиправними діями чоловік завдав матеріальних збитків державі на суму понад 2 мільйони 300 тисяч гривень”, – зазначили в поліції.
Читайте також: На Харківщині розікрали 1,2 млн грн на закупівлі медобладнання
У прокуратурі уточнили, що директору ТОВ повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в особливо великому розмірі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині розікрали 2,3 млн грн під час ремонту трьох доріг»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція та прокуратура повідомили подробиці подій, що сталися ще 2018 року. Підряднику невдалого ремонту доріг повідомили про підозру".