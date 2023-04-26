На Харківщині розікрали 2,3 млн грн під час ремонту трьох доріг

Поліція та прокуратура повідомили подробиці подій, що сталися ще 2018 року. Підряднику невдалого ремонту доріг повідомили про підозру.

“39-річний порушник з 2018 року очолював підприємство, що займається будівництвом доріг. У серпні 2018 року між підприємствами був укладений договір на проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Моначинівка-Прилютове в Харківській області. Зловмисник організував виконання робіт з влаштуванням вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші таким чином, що кількість використаної суміші була значно меншою, ніж вказано в офіційному акті приймання виконаних будівельних робіт. В результаті директор товариства з обмеженою відповідальністю отримав гроші за роботи, які фактично виконані не були”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

За тією ж схемою підрядник привласнив гроші під час ремонту доріг Вільшана-Новоєгорівка й Тавільжанка-Петропавлівка.

“Своїми протиправними діями чоловік завдав матеріальних збитків державі на суму понад 2 мільйони 300 тисяч гривень”, – зазначили в поліції.

У прокуратурі уточнили, що директору ТОВ повідомили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в особливо великому розмірі.