Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: есть разрушения

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате обстрелов области за сутки повреждены жилые дома, уничтожен гараж и трактор.

«За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Под вражеским огнем находились, в частности, Липцы, Бугаевка, Казачья Лопань, Волчанск, Каменка, Петропавловка, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села», — отметил Синегубов в telegram.

Генштаб ВСУ проинформировал ранее о том, что под обстрелом оказались 20 населенных пунктов Харьковщины.

Синегубов напомнил, что в Липцах повреждены три частных дома и жилая 2-этажка.

В Петропавловке Купянского района пострадали частные домовладения, разрушены гараж и трактор. Обошлось без пострадавших. По данным ГСЧС, в Петропавловке произошел пожар — горел жилой дом и летняя кухня.