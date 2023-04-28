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Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: есть разрушения

Происшествия 08:33   28.04.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: есть разрушения

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате обстрелов области за сутки повреждены жилые дома, уничтожен гараж и трактор.

«За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Под вражеским огнем находились, в частности, Липцы, Бугаевка, Казачья Лопань, Волчанск, Каменка, Петропавловка, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села», — отметил Синегубов в telegram.

Генштаб ВСУ проинформировал ранее о том, что под обстрелом оказались 20 населенных пунктов Харьковщины.

Синегубов напомнил, что в Липцах повреждены три частных дома и жилая 2-этажка.

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    • В Петропавловке Купянского района пострадали частные домовладения, разрушены гараж и трактор. Обошлось без пострадавших. По данным ГСЧС, в Петропавловке произошел пожар — горел жилой дом и летняя кухня.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 08:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате обстрелов области за сутки повреждены жилые дома, уничтожен гараж и трактор".