Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: есть разрушения
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате обстрелов области за сутки повреждены жилые дома, уничтожен гараж и трактор.
«За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Под вражеским огнем находились, в частности, Липцы, Бугаевка, Казачья Лопань, Волчанск, Каменка, Петропавловка, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села», — отметил Синегубов в telegram.
Генштаб ВСУ проинформировал ранее о том, что под обстрелом оказались 20 населенных пунктов Харьковщины.
Синегубов напомнил, что в Липцах повреждены три частных дома и жилая 2-этажка.
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В Петропавловке Купянского района пострадали частные домовладения, разрушены гараж и трактор. Обошлось без пострадавших. По данным ГСЧС, в Петропавловке произошел пожар — горел жилой дом и летняя кухня.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в результате обстрелов области за сутки повреждены жилые дома, уничтожен гараж и трактор".