Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини: є руйнування

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що внаслідок обстрілів області за добу пошкоджені житлові будинки, знищено гараж та трактор.

“Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села“, – зазначив Синєгубов у телеграмі.

Генштаб ЗСУ поінформував раніше про те, що під обстрілом опинилися 20 населених пунктів Харківщини.

Синєгубов нагадав, що в Липцях пошкоджено три приватні будинки та житлова 2-поверхівка.

У Петропавлівці Куп’янського району постраждали приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор. Обійшлося без постраждалих. За даними ДСНС, у Петропавлівці сталася пожежа – горів житловий будинок та літня кухня.