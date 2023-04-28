Ворог активізувався: на Харківщині обстріл 20 населених пунктів, літав БПЛА

Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті та обстріли мирного населення України за минулу добу. По Харківщині армія РФ била з артилерії та мінометів, по Україні вдарила ракетами.

“Сьогодні російські терористи завдали чергового масованого ракетного удару по Україні”, – зазначили в Генштабі.

За даними Головкома ЗСУ Валерія Залужного, над Україною збили 21 з 23 ракет, що запустив ворог. Проте глави ОВА на місцях вже повідомили про трагічні наслідки: наразі відомо про п’ятьох загиблих, серед них – дворічна дитина.

Харківщина під ракетний удар о четвертій ранку не потрапила. Але протягом доби ворог активно обстрілював регіон із мінометів та артилерії. Крім того, застосовував безпілотники для коригування вогню.

“На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Бологівка, Дворічанське та Колодязне на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Дорошівка, Берестове Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу.

Наступальні дії армія РФ веде на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Минулої доби Сили оборони відбили там 65 атак. Захисники України завдали сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удар по ЗРК. Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління армії РФ, живу силу, засіб ППО, склад боєприпасів та два артилерійські підрозділи. Також за добу “приземлили” шість ворожих безпілотників різного типу.