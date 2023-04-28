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Враг активизировался: на Харьковщине обстрел 20 населенных пунктов, летал БПЛА

Происшествия 08:16   28.04.2023
Оксана Горун
Враг активизировался: на Харьковщине обстрел 20 населенных пунктов, летал БПЛА

Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах мирного населения Украины за минувшие сутки. По Харьковщине армия РФ била из артиллерии и минометов, по Украине ударила ракетами.

«Сегодня российские террористы нанесли массированный ракетный удар по Украине», — отметили в Генштабе.

По данным Главкома ВСУ Валерия Залужного, над Украиной сбили 21 из 23 летевших по стране ракет. Однако главы ОВА на местах уже сообщили о трагических последствиях: на сейчас известно о пяти погибших, среди них — двухлетний ребенок.

Харьковщина под ракетный удар в четыре утра не попала. Но в течение суток враг активно обстреливал регион из минометов и артиллерии. Кроме того, применял беспилотники для корректировки огня.

«На Слобожанском направлении за прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Басово, Бугаевка, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Гатище, Волчанск, Ольховатка, Бологовка, Двуречанское и Колодезное Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Дорошевка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба.

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    • Наступательные действия армия РФ ведет на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки Силы обороны отбили там 65 атак. Защитники Украины нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также — удар по ЗРК. Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления армии РФ, живую силу, средство ПВО, склад боеприпасов и два артиллерийских подразделения. Также за сутки «приземлили» шесть вражеских беспилотников различного типа.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 08:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах мирного населения Украины за минувшие сутки. По Харьковщине армия РФ била из артиллерии и минометов, по Украине ударила ракетами".