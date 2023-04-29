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Оккупанты обстреливают Харьковщину и отказываются воевать под Марьинкой — ГШ

Происшествия 18:47   29.04.2023
Оксана Горун
Оккупанты обстреливают Харьковщину и отказываются воевать под Марьинкой — ГШ

Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 29 апреля сообщил о ситуации на фронте и обстрелах, которые ведут российские оккупанты.

«Противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря, Гоптовка, Красное, Терновая, Волчанск, Волчанские Хутора, Нестерное в Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Каменка, Тополи, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое», — перечислили в актуальной сводке ГШ.

В Генштабе отметили, что оккупанты все чаще отказываются идти в бой в Украине. Такие случаи, в частности, зафиксировали в районе Марьинки Донецкой области.

«В районе Марьинки в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях. Установлено, что основными факторами, которые на это влияют, являются большие потери в живой силе, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты и принуждение военнослужащих к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии», — сообщили в сводке.

Марьинка и Бахмут, по информации ГШ, — те населенные пункты, где идут самые яростные бои. В целом же враг продолжает попытки наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отбили более 40 атак.

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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских БпЛА типа «Shahed-136/131», один разведывательный БпЛА типа «Орлан-10″ и еще один БпЛА неустановленного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника», — проинформировали защитники Украины.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 18:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 29 апреля сообщил о ситуации на фронте и обстрелах, которые ведут российские оккупанты".