Окупанти обстрілюють Харківщину та відмовляються воювати під Мар’їнкою – ГШ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 29 квітня повідомив про ситуацію на фронті та обстріли, які ведуть російські окупанти.

“Противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Нестерне на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області“, – перерахували в актуальному зведенні ГШ.

У Генштабі зазначили, що окупанти дедалі частіше відмовляються йти в бій в Україні. Такі випадки, зокрема, зафіксували в районі Мар’їнки Донецької області.

“У районі Мар’їнки, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях. Встановлено, що основними чинниками, які на це впливають є великі втрати в живій силі, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами, відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту та примус військовослужбовців зс рф до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії”, – повідомили у зведенні.

Мар’їнка та Бахмут, за інформацією ГШ, — ті населені пункти, де йдуть найзапекліші бої. Загалом ворог продовжує спроби наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу Сили оборони відбили понад 40 атак.

“Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу “Shahed-136/131”, один розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10” та ще один БпЛА невстановленого типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника“, — поінформували захисники України.