Враг обстрелял 15 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Генштаб проинформировал, что под обстрелом оказались села и поселка как на Слобожанском, так и на Купянском направлении.
«За прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное, Бударки на Харьковщине. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Берестовое», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
В целом по территории Украины за минувшие сутки враг ударил 23 крылатыми ракетами типа Х-101 и Х-555. Украинская ПВО сбила 21 ракету, а также — два БпЛА оперативно-тактического уровня и два ударных дрона. От ракетного удара пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, а также Украинка Киевской области. Кроме ракетной атаки, враг произвел 36 авиационных ударов и 65 обстрелов из РСЗО.
Наступать армия РФ пытается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки там отбили 48 вражеских атак.
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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, склад боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 07:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб проинформировал, что под обстрелом оказались села и поселка как на Слобожанском, так и на Купянском направлении".